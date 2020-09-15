لمدة 5 مواسم.. أستون فيلا يجدد عقد جاك جريليش رسميا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، تجديد عقد قائده جاك جريلش لمدة 5 مواسم.

وكتب نادي أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "القائد جريليش يجدد تعاقده مع أستون فيلا لمدة 5 سنوات".

ويعد نادي مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بضم جريليش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن تجديد النجم الإنجليزي لعقده مع الفيلانز يصعب من مهمة الشياطين الحمر في الحصول على خدمات اللاعب.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ جاك جريليش 40 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويستعد أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لمواجهة بيرتون ألبيون، اليوم، الثلاثاء، في كأس رابطة المحترفين.