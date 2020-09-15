يتقاضى 583 مليون جنيه سنويا.. محمد صلاح يحتل المركز الخامس في قائمة الأعلى أجرًا في العالم

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم. وذكرت مجلة " فوربس" العالمية، أن النجم المصري محمد صلاح يحتل المركز الخامس في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم بـ 37 مليون دولار سنويا، أي ما يساوي " 883 مليون جنيه مصري" وجاءت قائمة أعلى 5 لاعبين أجرا في العالم كالتالي: 1- ليونيل ميسي لاعب برشلونة: 126 مليون دولار 2- كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس: 117 مليون دولار 3- نيمار لاعب باريس سان جيرمان: 96 مليون دولار 4- مبابي لاعب باريس سان جيرمان: 42 مليون دولار 5- محمد صلاح لاعب ليفربول: 37 مليون دولار يذكر أن محمد صلاح قاد فريق ليفربول للفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3 ، السبت الماضي في الجولة الأولى في مسابقة الإنجليزي، حيث سجل 3 أهداف " هاتريك".

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