إيهاب جلال يستقر على تشكيل المقاصة لمواجهة إف سي مصر اليوم

استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على تشكيل فريقه لمواجهة نادى مصر اليوم بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 . ويرفض جلال إجراء أى تغييرات فى تشكيل الفريق عن مباراة طنطا الماضية بعد العرض المميز الذى قدمه الفريق والفوز بهدفين دون رد خارج الديار . ومن المقرر أن يدخل المقاصة مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمود حمدي .

خط الدفاع : عصام صبحي وأحمد عبدالعزيز مودى ومحمد دبش وأحمد محسن .

خط الوسط : خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي .

خط الهجوم : محمد إبراهيم وميدو جابر وعمرو مرعي .

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