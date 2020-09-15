وأضاف معلول،في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بحسب رأي الشخصي صعب رحيل عمر عن النادي الاهلي السعودي وذلك لأن الكرة السعودية والنادي استفادت الكثير من السومة .
وتابع: "بصمة كبيرة وضعها السومة في الأهلي ومن الصعب ان يعوض اللاعب بمثل هذه الكاريزما والانضباط حتي لو تم التعاقد مع لويس سواريز نجم فريق برشلونة .
وأتم نبيل معلول تصريحاته قائلا : الاهلي يتنفس عمر السومة واللاعب يتنفس الاهلي .
يأتى ذلك بعد تصريحات اللاعب الاخيرة عن وجود عروض انتقال كبيرة وعدم حسمه رغبة الرحيل عن اهلي جدة السعودي الفترة المقبلة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب منتخب سوريا: رحيل عمر السومة عن أهلي جدة أمر مستحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.