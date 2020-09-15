نجم منتخب مصر السابق: بيراميدز في طريقه لحسم صفقة "حمدي"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، دخل ضمن حسابات بيراميدز للتعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" :"حمدي لاعب جيد وكان مستقبل للأهلي في مركز صانع الألعاب، ولكنه رحل في الصيف الماضي نهائيا".
وأضاف:" قد يكون حمدي رحل عن الأهلي بسبب بعض الأمور الآخرى، لكن لاعب جيد من الناحية الفنية".
وواصل:" بيراميدز دخل في مفاوضات معه، وقد يكون تدعيم لهم في مركز صانع الألعاب وسط بعض الأحاديث عن المفاوضات أيضا مع محمد إبراهيم".
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