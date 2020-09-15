نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بين مانشستر يونايتد وتوتنهام على نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل ناديا توتنهام ومانشستر يونايتد في صراع على ضم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدن المدير الفني للفريق. كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن أن توتنهام يسعى إلى التعاقد مع جاريث بيل رغم رغبة مانشستر يونايتد الشديدة في ضمه. وشارك جاريث بيل في 20 مباراة فقط خلال الموسم الماضي، سجل 3 أهداف ويمتد عقده حتى صيف 2022.

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