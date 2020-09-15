بيانيتش عن فضيحة برشلونة أمام بايرن ميونخ: "عشت مثل هذه الليالي"

أعرب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب فريق برشلونة الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى قلعة البلوجرانا.

ووقع بيانيتش منذ قليل، على عقود انضمامه إلى نادي برشلونة لمدة 4 سنوات قادمًا من يوفنتوس، في حضور جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة.

وقال بيانيتش خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام:" سعيد بالانضمام إلى برشلونة، أنا الآن في أفضل نادٍ في العالم، لقد لقد كان الانضمام إلى هذا النادي حلمًا لي".

وتابع:" جئت إلى برشلونة من أجل تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات".

وعن سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال:" لقد عشت مثل هذه الليالي خلال مسيرتي، لكن برشلونة فريق عظيم وسيظل كذلك، علينا الآن التركيز على المستقبل".

وتطرق بيانيتش للحديث عن إصابتة بفيروس كورونا التي تعرض مؤخرا، حيث أوضح:" لقد كان شعور سيئ، خاصة أننا لا نعرف شيئا عن هذا الفيروس، تدربت وحيدا في المنزل خلال فترة إصابتي وكنت على تواصل مع طاقم نادي برشلونة خلال هذه الفترة".

يذكر أن صفقة بيانيتش كلفت نادي برشلونة حوالي 65 مليون يورو.