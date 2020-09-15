رسميا.. بيانيتش يوقع على عقود انضمامه إلى برشلونة

وجاء التوقيعن منذ قليل، بمقر نادي برشلونة، بحضور جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.
وكلفت صفقة ميراليم بيانيتش نادي برشلونة حوالي 65 مليون يورو.
يذكر أن ميراليم بيانيتش، أعلن مؤخرا تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في تدريبات برشلونة، لأول مرة، الجمعة الماضية.
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الحالي، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.
كان فريق برشلونة فشل الموسم الماضي في حصد أي بطولة محلية أو قارية، لأول مرة منذ 11 عاما.
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