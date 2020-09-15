وسط مدرجات خاوية.. برشلونة يقدم بيانيتش على ملعب كامب نو.. فيديو

ووقع ميراليم بيانيتش منذ قليل، على عقود انضمامه إلى نادي برشلونة لمدة 4 سنوات قادما من يوفنتوس، في حضور جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة.

وكلفت صفقة ميراليم بيانيتش نادي برشلونة حوالي 65 مليون يورو.

يذكر أن ميراليم بيانيتش، أعلن مؤخرا تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في تدريبات برشلونة، لأول مرة، الجمعة الماضي.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الحالي، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.

وفشل فريق برشلونة الموسم الماضي في حصد أي بطولة محلية أو قارية، لأول مرة منذ 11 عاما.