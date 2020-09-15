ووقع ميراليم بيانيتش منذ قليل، على عقود انضمامه إلى نادي برشلونة لمدة 4 سنوات قادما من يوفنتوس، في حضور جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة.
وكلفت صفقة ميراليم بيانيتش نادي برشلونة حوالي 65 مليون يورو.
يذكر أن ميراليم بيانيتش، أعلن مؤخرا تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في تدريبات برشلونة، لأول مرة، الجمعة الماضي.
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الحالي، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.
وفشل فريق برشلونة الموسم الماضي في حصد أي بطولة محلية أو قارية، لأول مرة منذ 11 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط مدرجات خاوية.. برشلونة يقدم بيانيتش على ملعب كامب نو.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.