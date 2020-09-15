نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام ناري بين ميسي وبارتوميو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينوي جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاجتماع مع ليونيل ميسي قائد الفريق في الأيام المقبلة من أجل مطالبته بتخفيض راتبه وباقي زملائه.

كشفت قناة "Deportes Cuatro" الإسبانية أن بارتوميو سيطلب من ميسي تخفيض راتبه ونقل هذا الأمر لبقية اللاعبين وهو ما يمثل أزمة جديدة بين بارتوميو وميسي.

وكان ميسي قد فتح النار على بارتوميو وإدارته في الأسابيع الماضية، وذلك قبل أن يقرر اللاعب البقاء مع الفريق هذا الموسم، علماً أن عقده في 2021.