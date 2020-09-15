والد يوسف البلايلي: المفاوضات مع الأهلي في تقدم.. ونسبة انتقاله للأهلي 50%

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حفيظ بلايلي والد يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، موقف اللاعب من البقاء في الدوري السعودي أو الرحيل للنادي الأهلي المصري.
وقال حفيظ بلايلي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "اللاعب ما زال مرتبط بعقد سارٍ مع أهلي جدة، ويحترم تعاقده مع النادي السعودي".
وأضاف:" أهلي جدة في مفاوضات مع الأهلي المصري، ودخلوا معنا في مفاوضات معنا، ولم يتم التوصل لاتفاق مالي حتى الآن".
وواصل: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي هو من قام بالتفاوض معنا حول ضم يوسف البلايلي، والخلاف فقط حتى الآن على الجانب المادي".
وزاد:" الخلاف المالي ليس كبير، اللاعب طلب مبلغ معين، والأهلي المصري عرض مقابل مالي، لكن ليس خلاف كبير".
وأردف:" الأهلي فريق كبير، وشرف كبير له اللعب بين صفوف الفريق المصري، لكن الأمر مرتبط بموافقة أهلي جدة السعودي على بيعه للنادي الأهلي المصري خاصة أن عقده سارٍ".
واستطرد:" الأمر سوف يحسم خلال الفترة المقبلة، لم نتفق على عدد السنين، والأهلي عرض استعارته من أهلي جدة، لكن الفريق السعودي لم يوافق".
وأكمل: "ننتظر تحديد إدارة أهلي جدة لموقف يوسف البلايلي أما بعودته إلى الفريق في الموسم المقبل، أو بيع عقده إلى الأهلي المصري، المفاوضات مستمرة وفي تقدم بين الناديين، وبنسبة 50% اللاعب قريب من الأهلي المصري".
وأردف:" الترجي التونسي دخل في مفاوضات معنا لضم البلايلي، ومستعدين لضم اللاعب، وهناك عروض آخرى وتلقيت اتصالات آخرى من أندية مصرية، لكن المفاوضات مع الأهلي الأكثر جدية".
واستطرد: "الأمور المادية والعرض الأفضل هو من سوف يحسم وجهة اللاعب في الموسم القادم، لكن حتى الآن أهلي جدة لم يحسم الموقف بشكل كامل".
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