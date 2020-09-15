نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعادل مع الاتحاد السكندري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط النادي الأهلي في فخ التعادل السليي مع نظيره نادي الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد المارد الأحمر إلى 72 نقطة ليواصل سيطرته على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة يوم السبت المقبل 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الأهلي ومصر المقاصة يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.