أخبار الرياضة.. بدر بانون يوقع رسميا لـ الأهلي.. جراحة عاجلة لمدافع الاتحاد السكندري.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج حتى ن...

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أكد تقرير مغربي، أن بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، وقع رسميا على عقود انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي.

يخضع محمود رزق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لعملية جراحية اليوم بعد الإصابة القوية التى تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع فريقه ضد الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز.

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إيقاف هاني مطر، مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، التى أقيمت الأحد الماضى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز حتى نهاية الموسم الجارى.

تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الخامس ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم.

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد حمدي، لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، دخل ضمن حسابات بيراميدز للتعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كشف مصدر مطلع بنادى مصر للمقاصة أن محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يميل إلى الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على مشاركة الإيفواري سليمان كوليبالي مع النجم الساحلي في أحد مباريات الدوري التونسي.

كشف حفيظ بلايلي، والد يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي، موقف اللاعب من البقاء في الدوري السعودي أو الرحيل إلى النادي الأهلي المصري.

وجه أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، رسالة إلى إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، التى أقيمت بينهما أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز.

وقع البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب فريق يوفنتوس السابق، على عقود انضمامه رسميا إلى نادي بشلونة لمدة 4 مواسم.