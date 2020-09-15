نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة ساخنة تجدد غضب ليونيل ميسي في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة في عقد اجتماع مع ليونيل ميسي قائد الفريق في الأيام المقبلة من أجل مطالبته بتخفيض راتبه وباقي زملائه.

كشفت قناة "Deportes Cuatro" الإسبانية أن بارتوميو سيطلب من ميسي تخفيض راتبه ونقل هذا الأمر لبقية اللاعبين وهو ما يمثل أزمة جديدة بين بارتوميو وميسي.

وكان ميسي قد فتح النار على بارتوميو وإدارته في الأسابيع الماضية، وذلك قبل أن يقرر اللاعب البقاء مع الفريق هذا الموسم علماً أن عقده في 2021.