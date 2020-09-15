نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع لاوتارو مارتينيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، للاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، هدفًا لنادي برشلونة خلال الموسم المقبل، ولكن تعثر الفريق الكتالوني من حسم الصفقة، وذلك على الرغم من اعتراف الرئيس بارتوميو، بوجود مفاوضات لضم اللاعب.

ووفقاً لما ورد بشبكة "ميدياسيت" الإيطالية، فإن ريال مدريد توصل لإتفاق مع إنتر ميلان بشأن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل".

وعلى الجانب الآخر نفت صحيفة "ABC" الإسبانية، ما تردد في إيطاليا، وأكدت على عدم تفاوض ريال مدريد مع إنتر ميلان.

وأختتمت الصحيفة أن ريال مدريد لا ينوي إجراء أي صفقة هذا الصيف، مع الأخذ في الاعتبار، الانخفاض الكبير في الدخل والأمور الاقتصادية، بسبب جائحة فيروس كورونا.