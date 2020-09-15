نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تحيل مخالفات نادى الشرقية إلى النائب العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحالت وزارة الشباب والرياضة تقرير مخالفات نادى الشرقية الرياضي إلى مكتب النائب العام للنظر في تجاوزات ومخالفات النادي عقب التقرير الصادر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية والذى أثبت وجود بعض المخالفات المالية والإدارية.

يأتي ذلك في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة نحو قيام لجان التفتيش والفحص والرقابة والمُشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، برصد أية مخالفات مالية وإدارية على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، ورفع تقارير خاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

وجاء في تقرير المتابعة والرقابة على نادي الشرقية الرياضي ورود العديد من الشكاوى من أعضاء النادى ضد رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وقيام رئيس النادي بإصدار قرارات دون موافقة مجلس الإدارة ودون موافقة الهيئة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، مما أدى إلى مخالفات مالية جسيمة أضرت بمصالح وأموال النادي وبعد فحص مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لهذا الأمر تم إحالة الموضوع للجهات القضائية.

كما تم انذار نادى الشرقية بإيقاف التعامل على حسابات النادى بالبنوك حال تكرار أية مخالفة للقوانين واللوائح وعلى الأخص حال الشروع في إقامة منشآت دون ترخيص من الجهات المختصة أو التعاقد بالأمر المباشر في غير الحالات التي صرح بها القانون أو الصرف دون موافقة صريحة من مجلس الإدارة وفقا للقانون.