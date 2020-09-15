سداسية نظيفة .. ريال مدريد يكتسح خيتافي 6 -0 استعدادًا للدوري الإسباني

أهداف المباراة جاءت جميعًا في الشوط الأول من المباراة، التي كان نجمها الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله سوبر هاتريك، فيما سجل سيرجيو راموس والناشئ أريباس الهدفين الأخرين.
ولم يخوض الفريقان أول جولة في بطولة الدوري الإسباني، بسبب لعبهما في البطولات القارية الشهر الماضي.
ويبدأ نادي ريال مدريد مشواره في الليجا بلقاء ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.
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