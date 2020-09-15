القلق يسيطر على جماهير الترسانة قبل استئناف الدورى

يخوض فريق الترسانة بقيادة شاكر عبدالفتاح المدير الفني استعدادات قوية لاستئناف دوري القسم الثاني بعد فترة توقف دامت لأكثر من خمسة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الفترة الحالية قلق كبير من جماهير نادي الترسانة بسبب مستوى الفريق الذي ظهر بشكل اضعف خلال المباريات الودية اخرها الخسارة أمام فريق منتخب السويس على ملعب حسن الشاذلي " معقل الشواكيش" بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ويخشى الجماهير سقوط الفريق الي دوري القسم الثاني خصوصا وانه يعاني الفترة الماضية بسبب تغيير الأجهزة الفنية المستمر خلال الفترة الماضية مع تدهور نتائج الفريق .

ويلعب فريق الترسانة المباريات القادمة امام كلا من امام بتروجيت والزرقا والقناة والنصر وكوكاكولا .

جدير بالذكر أن فريق الترسانة يحتل المركز الـ11 "قبل الأخير" في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 15 نقطة من 17 مباراة ويتبقى 5 مباريات فقط