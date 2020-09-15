22 لاعبا في قائمة سموحة لمعسكر الجونة

اختار أحمد سامى المدير الفني لنادي سموحة اثنين وعشرين لاعبًا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة، والمقرر إقامتها فى السادسة من مساء الغد، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
وضمت قائمة اللاعبين كلا من:
الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، يوسف ديوب، إيدى إيمومو، محمد حليمو، فوزى الحناوى، ناصر ماهر، محمد الترهونى، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.
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