الوجه القبيح لكرة القدم | نيمار آخر ضحايا العنصرية.. ومحمد صلاح ضمن القائمة

العنصرية هي الجانب القبيح في كرة القدم حيث تعرض العديد نجوم الساحرة المستديرة لهتافات مهينة بسبب العرق أو اللون أو الدين، آخرهم نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض نيمار للطرد مؤخرا في مباراة مارسيليا الأخيرة، في مسابقة الدوري الفرنسي، والتي انتهت بخسارة العملاق الباريسي بهدف دون رد، وذلك بعد صفعة للمدافع ألفارو جونزاليس على رأسه.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن مدافع مارسيليا وصف نيمار بالقرد خلال المباراة، وهو ما دفع نجم السيليساو للاعتداء عليه بالضرب.

وكتب نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة، "أسفي الوحيد هو عدم ضرب هذا الأحمق على وجهه".

نيمار ليس الضحية الوحيدة للعنصرية في عالم كرة، حيث تعرض العديد من النجوم لهتافات مهينة، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح، والذي تعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير تشيلسي الموسم قبل الماضي وجماهير إيفرتون أيضا، لكن رد صلاح كان بتسجيل الأهداف والسجود.

رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي تعرض للعديد من الهتافات العنصرية أيضا، مما دفعه لاقتراح خصم 9 نقاط من أي فريق يردد جماهيره هتافات عنصرية، لكن هذا الاقتراح لم ينفذ حتى الآن.

ويرى رحيم ستيرلينج أن العنصرية هي المرض الذي تعاني منه البشرية في الوقت الحالي وليس فيروس كورونا.

العنصرية في كرة القدم ليست ظاهرة حديثة، بل موجودة منذ سنوات طويلة، لكن الفيفا والاتحادات القارية والمحلية لم تضع قوانين قاسية لمكافحة هذا المرض المتفشي في أوروبا على وجه الخصوص.