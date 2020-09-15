بواقع 23 لاعبا.. «الكيك بوكسينج» يستقر على تشكيل منتخب الشباب

وأكد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن اختبار تصفيات المنتخب التي أقيمت في المدرسة العسكرية بالهايكستب يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين المقبلتين وتكوين فريق قادر على المنافسة في البطولات المقبلة.

وأضاف صبيح أن الاختبارات اتسمت بالقوة والمنافسة الشرسة بين جميع اللاعبين من أجل نيل شرف الانضمام إلى عناصر المنتخب الوطني الأول للعبة لتمثيل مصر في مختلف البطولات العربية والقارية والدولية.

وجاءت أسماء عناصر المنتخب كالتالي ضمن أسلوب "لوكيك" جمال سامي رفعت في وزن 45 كجم، وأحمد صابر عبد العاطي في وزن 48 كجم، ومحمد خالد محمد، محمد حسن محمد ضمن وزن 51 كجم، وفي وزن 54 كجم، وتم اختيار اللاعب محمد أمين وفي وزن 57 كجم تم اختيار زيادة وليد عبد الستار، وأحمد إبراهيم إسماعيل.