3 مدربين ضحايا كورونا في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

شهدت فترة توقف الرياضة المصرية الماضية والتى دامت لمدة 3 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا العديد من الأزمات داخل اندية مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني . وأجرت الاندية العديد من التغيرات داخل الأجهزة الفنية لعدة أسباب نرصدها لكم خلال التقرير التالي : كوكاكولا بعد إعلان اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم عودة منافسات دورى القسم الثاني يوم 20 سبتمبر القادم أعلن فريق كوكاكولا رحيل المدير الفني للفريق الاول ممدوح عبدالحي . لعب كوكاكولا تحت قيادة عبدالحي 17 مباراة حقق الفوز في 4 وخسر 7 وتعادل في 6 لقاءات وجمع 18 نقطة محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة . النجوم اعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم رحيل محمد صلاح المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بعدما شهدت الفترة الاخيرة توتر العلاقات بينهما بسبب عدم صرف المستحقات للاعبين والجهاز الفني وتطور الأمر الي رفع قضايا من جانب محمد صلاح للحصول على مستحقاته المتأخرة وأعلن نادي النجوم تعيين جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي نيلسون سانتوس للإشراف على مهمة الفريق الاول كما يسانده في المهمة طاقم عمل من البرتغال خلفا لـ محمد صلاح مدرب الفريق . المريخ أعلن نادي المريخ بقيادة أحمد جوهر رحيل أحمد العجوز المدير الفني للفريق وتعيين عبدالله درويش بدلا منه وانتقل العجوز لتولي المهمة مؤقتا في نادي الاسماعيلي بعد رحيل جهازه الفني

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