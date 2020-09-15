نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وسباهان أصفهان الايراني اليوم والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للمجموعة الرابعة التي تفتتح مبارياتها اليوم بإقامة مباراة قمة تجمع فريق السد متصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط ضد شقيقه فريق العين الإماراتي المتواجد في ذيل الترتيب بدون نقاط، قبل أن يستضيف مباراة أخرى قوية تجمع فريق النصر صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن السد ضد فريق سباهان أصفهان الإيراني المتواجد في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة وحيدة عن كلا من السد والنصر في مجموعة صعبة تسعى كافة الفرق فيها إلى خطف أحد المركزين الأول والثاني المؤهلين لثمن النهائي.

النصر يلاقي سباهان الإيراني في مباراة قوية يأمل فيها العالمي لتحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات ليواصل المنافسة على صدارة الترتيب، ويواصل مشواره بنجاح في دوري أبطال آسيا ليتناسى عدم تمكنه من تحقيق لقب الدوري السعودي في الموسم المنصرم الذي أنهاه العالمي في المركز الثاني في جدول الترتيب خلف الهلال، ويأمل العاليم في مواصلة الانتصارات التي كانت آخرها مباراته الأخيرة في الدوري السعودي على ستاد الملك فهد الدولي أمام الاتفاق، وانتهت بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

النصر خاض مبارتين في دور المجموعات بدوري الأبطال بدأها بتعادل على ملعبه في الجولة الأولى أمام السد بهدفين لكل فريق سجلهما كلا من عبد الرازق حمد الله وعبد الرحمن العبيد للنصر بينما سجل بغداد بونجاح وحسن الهيدوس للسد في الجولة التي شهدت فوز عريض لسباهان الإيراني أمام العين الإماراتي برباعية دون رد على ملعب العين، وفي الجولة الثانية خرج النصر لملاقاة العين، وحقق فوز ثمين بهدفين سجلهما مختار علي وعبد الرازق حمد الله مقابل هدف سجله المصري الفرنسي عمر ياسين للعين في جولة شهدت فوز كاسح للنصر ضد سباهان بثلاثية دون رد ليكتفيى سباهان الإيراني بجمع ثلاث نقاط تضعه في المركز الثالث في جدول الترتيب.

موعد مباراة النصر وسباهان الإيراني اليوم

18:00 توقيت جرينتش.

21:00 توقيت مكة المكرمة.

22:00 توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وسباهان مجانا