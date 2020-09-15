نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام صلاح تبهر الصحافة الإنجليزية في الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ، موسمه بأداء أكثر من رائع أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحرازه لثلاثة أهداف أعتلى بهما صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وذكرت صحيفة "ليفربول يكو": إن العرض الذي قدمه صلاح أما ليدز الصاعد حديثًا للبريميرليج كان الأفضل له في مسيرته مع الريدز، بعدما قام بتسجيل ثلاثية في مرمى ليدز «هاتريك»، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-3، ليتربع على عرش هدافي المسابقة بشكل مبكر، ويتصدر سباق الحذاء الذهبي الذي فشل في تحقيقه الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة أن صلاح له 9 تسديدات على المرمى، وهو أكثر بثلاث محاولات من فريق ليدز بالكامل، مشيرة إلى أن اللاعب لم يكن أنانيًا أيضا فعلى مستوى صناعة الفرص، فقد خلق 4 فرص لزملائه بيها 3 لساديو ماني، فقط أمام إيفرتون 2017، وبرايتون 2018، صنع فرصَا أكثر بـ6 مرات، بالإضافة الى 9 مراوغات من أصل 13 محاولة أمام ليدز، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها في إكمال هذا العدد من المراوغات منذ التحاقه بالريدز موسم 2017.

واضافت الصحيفة أن صلاح لمس الكرة 21 مرة داخل منطقة الجزاء، أكثر 5 مرات من أكثر مباراة له مع ليفربول، حيث قام بـ16 لمسة في منطقة جزاء بورنموث 2018، خلال الفوز بنتيجة 3.-0، كما أن 7 فرق من الـ11 الأخرى التي لعبت يومي السبت والأحد كان لديها عدد لمسات أقل من محمد صلاح داخل منقطة الجزاء، بالإضافة إلى أن الفرق الثلاثة الصاعدة حديثا تواجدت داخل المنطقة في 22 مرة فقط.

وأشادت الصحيفة بمعدل ضغطه على الخصوم، حيث استعاد الكرة 4 مرات، فقط ماثيوس بيريرا لاعب وست بروميتش ألبيون استعادها 5 مرات لكن استحواذ فريقه على الكرة كان أقل بـ13 % من ليفربول، لذا كان لديه فرص أكبر بكثير لاستعادة الكرة.