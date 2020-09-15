صن داونز يحقق الثلاثية بالتزامن مع الاحتفال ب 50 عاما على تأسيسه

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد الأيام المقبلة احتفال نادي صن داونز الجنوب الأفريقي، أحد أهم الأندية الأفريقية بالقارة السمراء بمرور 50 عاما على تأسيسه، وتزامنا مع هذا الحدث نجح صن داونز رفقة بيتسو موسيماني في تحقيق الثلاثية.

نجح صن داونز في الحصول على اللقب العاشر له في تاريخه هذا الموسم، بعد أن كان بعيدا عن التتويج بلقب الدوري، وبعد منافسة كبيرة مع كايزر شيفز الذي تربع على عرش المسابقة طوال الموسم.

الفريق لم يقف فقط عند حيز الدوري لكنه نجح في تحقيق كأس تيلكم Cup، إضافة إلى نجاحه تحقيق لقب ند بنك cup، ليحقق الثلاثية هذا الموسم، وينجح في مواصلة النجاحات خلال الفترة الأخيرة.