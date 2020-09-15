نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيفيل يفتح النار على حارس تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل شبكة قنوات "سكاي سبورتس"، هجومًا عنيفًا على الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمي تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد مباراة الفريق بالأمس أمام برايتون في منافسات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل أن تشيلسي إذا أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، فعليه التخلص من الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وأصبح أريزابالاجا، أغلى حارس في العالم عندما انضم إلى تشيلسي من أتلتيك بيلباو مقابل 80 مليون يورو (95 مليون دولار) في 2018 لكنه واجه صعوبات في تقديم ما يبرر سعره الضخم.

وارتكب خطأ أدى لهدف التعادل الذي سجله برايتون في مباراة الإثنين، إذ سمح لتسديدة لياندرو تروسار من خارج منطقة الجزاء بالإفلات منه لتسكن الشباك رغم أن هدف ريس جيمس الرائع بعد 100 ثانية أعاد التقدم سريعا لتشيلسي.

لكن نيفيل، الذي يعمل كمحلل لدى سكاي سبورتس، كان قاسيا في تقييمه لأريزابالاجا أكثر من لامبارد ويعتقد أن مدرب تشيلسي يجب أن يكون كذلك.

وقال نيفيل "لن تفوز بالدوري بحارس يسمح بدخول أهداف من خارج منطقة الجزاء ولا يسيطر على المنطقة وتهتز شباكه من كرات ثابتة، هذا لن يحدث".

ووفقا لإحصائية استخدمتها سكاي سبورتس، كانت هذه المرة 19 التي يستقبل فيها أريزابالاجا هدفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء منذ انضمامه لتشيلسي، وهو ما يزيد على أي حارس آخر خلال هذه الفترة.

وسئل لامبارد عما إذا كان يسعى لضم حارس مرمى قبل إغلاق باب الانتقالات ولم يكن جوابه حاسما.

وقال لامبارد "ليس في هذه اللحظة، لكن ما زالت هناك عدة أسابيع قبل غلق باب الانتقالات. أنا سعيد للغاية بأداء كيبا. بالنسبة لهذه التسديدة لا أعتقد أنه كان بوسعه فعل أفضل من ذلك".

وأضاف "إذا تعاقدنا مع حارس من أجل المنافسة فهذا سيكون للمنافسة فقط. هذه طبيعة تشيلسي".

ويعتقد نيفيل أن التعاقد مع حارس جديد شيء ضروري بالنسبة لتشيلسي.

وقال "قبل عدة سنوات لم يكن ليفربول فريق بطولات لعدم امتلاكه حارس مرمى يستطيع قيادته لهذه المكانة، هذا إنذار شديد لفرانك".

وواصل "يدرك ما يحتاجه، إنه لا يحب الحارس ويرغب في رحيله ويريد التعاقد مع حارس جديد. يدرك فرانك أنه قد يفقد منصبه إذا لم يفز بالدوري خلال عامين أو ثلاثة أعوام لأنه أنفق 200 مليون جنيه إسترليني".

وتابع "بيب فعلها وكلوب فعلها وأليكس فيرجسون فعلها. كل مدرب لكي يستحق مكانته عليه أن يتحلى بالقسوة".

