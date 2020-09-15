نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناولت العديد من نوافذ وسائل الإعلام العربية، حقيقة موافقة إدارة الرجاء المغربي، على عرض الأهلي المصري مع اللاعب بدر بانون، مدافع الفريق المغربي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت بعض الصحف المصرية والمغربية إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات بالفعل من أجل التعاقد مع المدافع الدولي بدر بانون، وتم الاتفاق على كل شيء، ويتبقى الاتفاق على الأمور المادية والإدارة تمت بالفعل وهناك توافق كبير بين إدارة الناديين، ولكن تتبقى نقطة أخيرة هي التي تعطل الإعلان عن الصفقة.

وذكرت التقارير الى أن موعد انضمام اللاعب للأهلي، هو الخلاف الوحيد بين الناديين لأن الرجاء ما زال لديه ارتباطات محلية وإفريقية، ولا يريد رحيل اللاعب قبل الانتهاء منها جميعًا، بالإضافة الى أن الأهلي طالب بسرية المفاوضات خوفًا من دخول أي أندية أخرى في الصفقة.

وقالت تقارير مغربية إن الصفقة ستكلف الأهلي 5 ملايين دولار، بواقع 2 مليون للنادي المغربي و3 ملايين راتب اللاعب في ثلاث سنوات.