الارشيف / الرياضة

أول قرار من الأهلي بعد ركلة جزاء الاتحاد السكندري المثيرة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من الأهلي بعد ركلة جزاء الاتحاد السكندري المثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت إدارة النادي الأهلي بإرسال خطابًا لاتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة، والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة.

 وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها.

كما طالبت إدارة النادي الأحمر بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس، والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات.

 وأكدت إدارة النادي على ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم.

وجاء في خطاب النادي للاتحاد اليوم أن الحكم الذي أدار مباراة أمس يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يومًا، في حين أن الحكم المصنف رقم «1» لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي، كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة «A» في أوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطائه «الفجة»، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي وأثارت قراراته غير الموفقة حينذاك جدلًا كبيرًا.

وللأسف جاءت لجنة الحكام بذات الحكم ليرتكب نفس الأخطاء في حق الأهلي والتي تخالف جميعها قانون كرة القدم.

وشددت إدارة النادي على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنافسة، والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول قرار من الأهلي بعد ركلة جزاء الاتحاد السكندري المثيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا