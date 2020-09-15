نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام نادي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة نادي مصر، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٣ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.‎

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