بيانيتش يكشف سبب انتقاله إلى برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني، عن سبب انتقاله إلى البارسا من فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال بيانيتش في تصريحات صحفية: "‏جئت إلى هنا لألعب مع ميسي، لانه ميسي واعرف أنه لن يرحل عن فريق برشلونة، حيث أنه أسطورة النادي".

وأضاف: "‏لم اتخيل ميسي بقميص نادي اخر، ومُستحيل رحيله قلتها سابقاً، وهذا هو بيت الليو".

وواصل: "‏الكثير من المُباريات المهمة قادمة، وأنا سأكون مُتاح للمُدرب متى ما اراد ذلك، ‏وفي اليوفي لعبت بجميع مراكز خط الوسط، وانا مُستعد لكُل شيئ".