افتتح التوجولي لابا كودجو التسجيل للفريق العيناوي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل أكرم عفيف النتيجة للفريق القطري في الدقيقة 35، لكن إسلام خان أبى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل، ليضيف الهدف الثاني للعين في الدقيقة 39.
وفي الشوط الثاني، أدرك سانتي كازورلا هدف التعادل للسد في الدقيقة 55، ليسجل بعدها الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثالث للسد في الدقيقة 60.
وفي الدقيقة 67، تعادل فريق العين عن طريق خوخي بوعلام مدافع السد بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بتقاسم الفريقين للنقاط.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السد للنقطة الخامسة في صدارة المجموعة، بينما تحصل العين على أول نقطة له ليظل في المركز الرابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العين الإماراتي يتعادل مع السد القطري 3-3 في دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.