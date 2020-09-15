إيفانوفيتش لاعب تشيلسي السابق ينضم لـ وست بروميتش ألبيون

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون، عن تعاقده مع الصربي برينسلاف إيفانوفيتش، لمدة موسم وحيد.

ولعب إيفانوفيتش أخر 3 سنوات ونصف من مسيرته مع زينيت سان بطرسبرج الروسي، قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم المنقضي.

وعبر إيفانوفيتش عن سعادته بالعودة للدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم على حد قوله، مؤكدًا رغبته في النجاح مع وست بروميتش.

يذكر أن إيفانوفيتش سبق له اللعب في تشيلسي منذ عام 2008، وحتى عام 2017، وتوج معهم بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

ويلعب لـ ويست بروميتش ألبيون المحترف المصري أحمد حجازي.