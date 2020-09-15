وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٣ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري المصري.. المقاصة يتقدم على نادي مصر بهدف نظيف في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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