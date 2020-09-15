أعلن نادي الرجاء المغربي عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك عن تعاقده مع المدافع مرواني هدهودي لمدة ثلاث سنوات لتعويض غياب بدر بنون عن الفريق وإنباء اقترابه للنادي الأهلي.
وقالت الصفحة الرسمية للفريق المغربي : "سيداتي وأنساتي ، انتبهوا من فضلكم ، نحن نسر أن نعلن عن تعاقدنا مع المدافع مروان هدهودي لمدة ثلاث سنوات".
وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب المدافع الدولي المغربي بدر بنون من الإنضمام للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات مقابل 5 ملايين دولار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إعلان اقترابه من الأهلي..الرجاء يعلن التعاقد مع بديل بدر بنون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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