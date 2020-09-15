بعد إعلان اقترابه من الأهلي..الرجاء يعلن التعاقد مع بديل بدر بنون

أعلن نادي الرجاء المغربي عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك عن تعاقده مع المدافع مرواني هدهودي لمدة ثلاث سنوات لتعويض غياب بدر بنون عن الفريق وإنباء اقترابه للنادي الأهلي.

وقالت الصفحة الرسمية للفريق المغربي : "سيداتي وأنساتي ، انتبهوا من فضلكم ، نحن نسر أن نعلن عن تعاقدنا مع المدافع مروان هدهودي لمدة ثلاث سنوات".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب المدافع الدولي المغربي بدر بنون من الإنضمام للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات مقابل 5 ملايين دولار