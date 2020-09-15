آنسات الشمس بطلات دوري اليد لأول مرة في تاريخ النادي

ونجحت بنات اليد في كسر سيطرة الاهلي علي جميع بطولات اللعبة بعد أداء قوي في اللقاء الذي أقيم اليوم بالنادي وسط فرحة كبيرة من الجميع
وجاءت المبارة حماسية بين الفريقين ، حيث تفوق الفريق الشمساوي في الشوط الأول بنتيجة ١٣/١٤ .
وحضر المباراة الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والمستشار محسن عبدالقادر والمحاسبة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح عضوي مجلس الإدارة والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي.
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