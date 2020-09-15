افتتح المعز علي التسجيل للفريق القطري في الدقيقة 41، واضاف الإيراني ريزيان الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 58، سجل كورنادو الهدف الوحيد للشارقة من ضربة جزاء، لكنه لم يمنع فريقه من خسارة المباراة.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الدحيل للنقطة السادسة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشارقة عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدحيل القطري يفوز على الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.