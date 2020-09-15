المقاولون العرب ينتظر رد مدافع الزمالك لحسم انتقاله إلى ذئاب الجبل

طلب عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، الحصول على خدمات محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر داخل المقاولون العرب لـ"دوت الخليج"، إن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة النحاس يترقب موافقة الزمالك واللاعب على بيع أو إعارة اللاعب بنهاية الموسم من أجل الحصول على خدماته الموسم المقبل. وأضاف المصدر، "عماد النحاس يضع مدافع الزمالك والمنتخب الأوليمبى ضمن العناصر التى يرغب فى الحصول على خدماتها بنهاية الموسم الحالى لتدعيم الخط الخلفى". وخاض محمد عبد السلام 9 مباريات مع الزمالك بالموسم الحالى محليا وإفريقيا، حيث يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى.

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