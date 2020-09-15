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الشباب والرياضة توفر فرص عمل للشباب من خلال أيام مفتوحة للتوظيف

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب " من خلال مبادرة " طور وغير “، عدد من الأيام المفتوحة للتوظيف للشباب علي مدار شهر سبتمبر، بالتعاون مايكروسوفت لجميع المؤهلات من مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل في تخصصات مختلفة.

للتعرف علي الوظائف المتاحة ومميزات العمل و  التسجيل من خلال الرابط : https://www.facebook.com/events/650584982560999/

وتنفذ الأيام المفتوحة للتوظيف يومي الاحد والأربعاء من كل أسبوع بدءأ من 16 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر، حيث تم تنفيذ اولي الأيام المفتوحة يوم الاحد 13 سبتمبر الجاري.

وفي هذا السياق اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حرص الوزارة علي تنفيذ العديد من ملتقيات التوظيف و الأيام المفتوحة للتوظيف لإتاحة الفرصة للشباب الراغبين علي الحصول علي وظائف في مختلف التخصصات، مشيرًا الي اهتمام القيادة السياسية بحل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالإضافة الي تأهيلهم لسوق العمل باعتبارهم مستقبل البلاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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