نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي في هذا الموعد! في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقلصت فرص المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في البقاء داخل القلعة الحمراء في الموسم الكروي الجديد.
رحيل فايلر عن الأهلي
كشفت تقارير صحفية أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد أبلغ محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بامتلاكه عدد من العروض الأوروبية.
وأوضح مصدر أن المدرب السويسري رنيه فايلر يفكر بجدية فى عدم الاستمرار مع القلعة الحمراء بالموسم الجديد، وذلك من أجل منح الإدارة فرصة لترتيب الأوراق مبكرًا قبل انطلاق الموسم الجديد.
ولم يستقر فايلر على قراراه النهائى بنسبة 100%، لكنه عاد من جديد وأبلغ جهاز الكرة بأنه سوف يتواصل من جديد مع زوجته قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء.
ويوجد بند في عقد فايلر مع الأهلي يتح له فسخ العقد دون أى التزامات أو دفع أى شروط جزائية فى الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر المقبل.
الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أوضحت امتلاك فايلر عدد من العروض السويسرية والألمانية، حال الرحيل عن تدريب الأهلى فى الفترة المقبلة.
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