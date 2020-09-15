نجم برشلونة ينتقل إلى صفوف إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - وقال بلانيس في تصريحاته، أثناء تقديم لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، "أريد أن أشكر أرتورو على كل ما قدمه على مدار عامين. إنه شخص استثنائي، ويمتلك قلباً، وعطاءً كبيراً، وهو لاعب مهم للطاقة والحماس التي ينقلها للجميع". كما أقر المسؤول الذي تولى منصبه خلفا للفرنسي إيريك أبيدال بأن النادي الكاتالوني يبحث عن مهاجم ومدافع خلال الميركاتو الصيفي. ورفض بلانيس التأكيد على إذا ما كان المهاجم المختار هو الهولندي ممفيس ديباي (قائد أوليمبيك ليون الفرنسي)، أو إذا كانت هناك مشاكل في البحث عن ناد للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز. وقال في هذا الصدد "الجميع يعلم أننا نبحث عن مهاجم. لويس (سواريز) لاعب مهم لبرشلونة، وكان كذلك في السنوات الأخيرة. وعلينا أن نتعامل معه بإحترام كبير نظراً لما قدمه لبرشلونة. الميركاتو ينتهي في 5 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وكل شيء وارد الحدوث حتى هذا الموعد".

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