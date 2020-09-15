نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال مديرًا فنيًا لطنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فائز عريبي، عن تولي رضا عبدالعال مسؤولية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لإيمن المزين الذي تقدم باستقالته بعد الخسارة أمام أسوان. وتم تعيين رضا عبد العال بعد فشل مفاوضات مجلس طنطا برئاسة فايز عريبي مع أكثر من مدرب وطني ابرزهم مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك ومجدي عبد العاطي المدير الفني الأسبق لأسوان. ومن المنتظر أن يحضر رضا عبدالعال لنادي طنطا غدا وذلك لقيادة الفريق خلال المباريات القادمة في مسابقة الدوي المصري الممتاز.

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