نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة الـ6 أهداف.. التعادل المثير يحسم قمة السد والعين بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل السد القطري مع العين الإماراتي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل التوغولي كودجو لابا (5) والكازاخستاني بايورجان إسلامخان (38) ولاعب السد بوعلام خوخي (67 بالخطأ في مرمى فريقه) أهداف العين، في حين أحرز أكرم عفيف (35) والإسباني سانتياغو غازورلا (55) والجزائري بغداد بونجاح (60) أهداف السد.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً سيباهان الإيراني مع النصر السعودي على ذات الملعب.

وانفرد السد مؤقتاً في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط من مباراتين للنصر، و3 لسيباهان، ونقطة للعين.

بدأ العين المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الخامسة بعدما انطلق ويلسون إدوادرو في الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية متقنة على باب المرمى ليتابعها كودجو لابا في الشباك.

ثم بدأ السد في الاستحواذ أكثر على الكرة ومحاولة شن الهجمات على مرمى العين، خاصة عبر الانطلاق في الأطراف بواسطة حسن الهيدوس وأكرم عفيف.

وشهدت الدقيقة 24 أخطر الفرص للسد عندما أرسل حسن الهيدوس تمريرة ساقطة خلف المدافعين وصلت إلى بوعلام خوخي الذي تابعها برأسه في مواجهة المرمى ولكن الحارس خالد عيسى تألق في التصدي لها.

ورد العين بمحاولة خطيرة عندما هيأ ويلسون الكرة أمام بايورجان إسلامخان الذي سدد دون تركيز فوق العارضة (33). وفي الجهة المقابلة تصدى الحارس خالد عيسى لرأسية بغداد بونجاح من داخل خط الست ياردات.

لكن السد أدرك التعادل في الدقيقة 35 عن طريق أكرم عفيف الذي تابع تمريرة حسن الهيدوس العرضية من الجهة اليمنى وسدد من اللمسة الأولى على الطاير في الشباك.

ولكن فرحة السد لم تدم طويلاً، حيث استعاد العين التقدم بواسطة إسلامخان الذي استلم خارج المنطقة وسددها قوية بعيداً عن متناول الحارس سعد الشيب (38).

مع انطلاق الشوط الثاني اندفع السد نحو الهجوم، فسدد الإسباني سانتياغو غازورلا محاولة من قوس منطقة الجزاء مرت بجوار القائم (47)، ثم ضاعت فرصة خطيرة عبر تسديدة عفيف التي ارتدت من القائم ووصلت أمام محمد عبدالرحمن ليبعدها إلى خارج الملعب.

ولم يتم انتظار السد طويلاً، فسجل الفريق هدف التعادل بعدما انطلق عفيف في الجهة اليسرى ومرر إلى بغداد بونجاح الذي هيأ الكرة أمام غازورلا على خط منطقة الجزاء ليسدد على يمين الحارس خالد عيسى (55).

ثم سجل الفريق القطري الهدف الثالث بعدما استلم نام تاي-هي الكرة في الجهة اليسرى واروغ مدافع قبل أن يرسل تمريرة عرضية على باب المرمى تابعها بونجاح ليحولها في الشباك (60).

وكاد العين يسجل هدف التعادل عندما نفذ محمد عبدالرحمن ركلة ركنية أحدثت دربكة على باب المرمى قبل أن تصل الكرة إلى كودجو لابا ليسددها على الطاير ولكنها ارتدت من الوجه الخارجي للقائم (65).

بعد ذلك سجل الفريق الإماراتي هدف التعادل عبر نيران صديقة بعدما نفذ بندر الأحبابي ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى ارتطمت من خلالها الكرة برأس بوعلام خوخي قبل أن تتابع طريقها داخل المرمى (67).

في الدقائق المتبقية حاول السد خطف النقاط الثلاث، وكانت أبرز فرص الفريق عندما سدد عبد الكريم حسن الكرة من مسافة بعيدة ارتدت من حارس العين وحاول عفيف متابعتها لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (81).

وتقام المباريات المتبقية من دور المجموعات إلى جانب الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفق بروتوكولات وإجراءات صحية صارمة لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من أجل الوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي السد مع العين، والنصر مع سيباهان.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النصر مع السد 2-2 وفوز سيباهان على العين 4-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السد على سيباهان 3-0 والنصر على العين 2-1.