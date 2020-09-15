الدحيل القطري يهزم الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الدحيل القطري فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب الشارقة الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريين مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل المعز علي (41) ورامين رضائيان (51) هدفي الدحيل، في حين أحرز البرازيلي إيجور كورنادو (58 من ضربة جزاء) هدف الشارقة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً بيرسيبوليس الإيراني مع التعاون السعودي على ذات الملعب.

ويتصدر التعاون ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل الذي لعب ثلاث مباريات مقابل نقطة لكل من بيرسيبوليس والشارقة.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في الربع ساعة الأولى، وكان التهديد الحقيقي الأول لفريق الشارقة بعد أن هيأ البرازيلي ويلتون سواريز كرة لزميله الأوزبكي أوتابيك شوكروف سددها الأخير فوق العارضة بقليل (20).

رد الدحيل كان سريعاً بطريقة مماثلة حينما سدد لاعبه علي عفيف كرة قوية أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية في الدقيقة 22، قبل أن ينقذ حارس الشارقة عادل الحوسني كرة خطيرة من رأسية أحمد ياسر (29).

ظهرت أفضلية الدحيل مع مرور الوقت، ومرر البرازيلي إيدواردو رودريجيز كرة بينية مميزة وجدت المعز علي الذي سددها زاحفة استقرت على يمين الحارس الحوسني هدف التقدم الأول في الدقيقة 41 وعليه انتهى شوط المباراة الأول.

واصل الدحيل أفضليته منذ انطلاق الشوط الثاني، وبعد مرور 6 دقائق فقط من بدايته انبرى الإيراني رامين رضائيان لركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء أرسلها بإتقان على يسار الحوسني هدف التعزيز الثاني.

وحاول الشارقة التحرر أكثر بحثاً عن تقليص النتيجة وكان له ما أراد حينما راوغ البرازيلي إيجور كورونادو دفاع الدحيل وتعرض للعرقلة ليحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء نفذها اللاعب ذاته بنجاح في المرمى (58).

ورغم المحاولات المتكررة من الشارقة للتعديل إلا أن الخطورة غابت عن المرمى، بينما اعتمد الدحيل على امتصاص حماس منافسه والاعتماد على الهجمات المرتدة التي كاد من إحدها رامين رضائيان أن يسجل الهدف الثالث لكن الحوسني تدخل لمحاولته بنجاح (89)، لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية معلنة فوز الفريق القطري.

وتقام المباريات المتبقية من دور المجموعات إلى جانب الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفق بروتوكولات وإجراءات صحية صارمة لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من أجل الوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي الشارقة مع الدحيل، والتعاون مع بيرسيبوليس.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على بيرسيبوليس 2-0 والتعاون على الشارقة 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز التعاون على الدحيل 2-0 وتعادل الشارقة مع بيرسيبوليس 2-2.