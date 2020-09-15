الجمعية العمومية لنادي الوسطى تزكي مجلس الإدارة الجديد

هيماء ـ من مبارك بن سعود الحرسوسي: عقدت الجمعية العمومية لنادي الوسطى الرياضي الثقافي اجتماعها السنوي صباح أمس برئاسة مبارك بن سعود الحرسوسي ـ أمين السر وبحضور صالح المعني مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الوسطى واعضاء الجمعية العمومية الحضور. في بداية الاجتماع تم التصديق على اجتماع الجمعية السابق بعام ٢٠١٩م كما تم استعراض التقرير الإداري والمالي للنادي للسنة المنتهية ٢٠١٩م حيث تم اعتماد التقارير والميزانية ومدقق الحسابات بعدها تمت تزكية مجلس إدارة جديد للنادي بعد انتهاء فترة مجلس الإدارة السابق برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني ويتكون مجلس الإدارة الجديد من طاهر بن مبخوت الجنيبي رئيسا ومبارك بن سعود الحرسوسي نائبا للرئيس واحمد بن غدير الحكماني أمينا للسر وزايد بن محمد الحرسوسي أمينا للصندوق وعضوية مجلس الإدارة لكل من حمد بن حمود الجنيبي ومرشد بن محمد الجنيبي وسالم بن مسلم الجنيبي وعبدالله بن جميل الحكماني وخميس بن طالب الجنيبي وأمام نادي الوسطي طموحات يرغب في تحقيقها على أرض الواقع رغم وصول النادي لمراتب عليا خلال الفترة السابقة ومنافسته للأندية الكبار رغم الإمكانيات والطموح كبير أمامه لتحقيق آمال أبناء المحافظة.

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