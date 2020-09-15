رابطة الدوري العماني تنظم حلقة عمل تطبيق البروتوكول الطبي للأندية

نظمت رابطة الدوري العماني لكرة القدم حلقة عمل تطبيق البروتوكول الطبي للأندية عبر تقنية الاتصال المرئي ( zoom ) قدمها الفريق الطبي الذي أشرف على إعداد البروتوكول الطبي والدكتور محمود الجفيلي ويأتي تنظيم حلقة العمل والتي شارك فيها العديد من المدربين والإداريين والمشرفين الطبيين بالأندية في إطار استعداد الرابطة لاستئناف الجولات المتبقية من الموسم الرياضي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وبدء الموسم الكروي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وقد أعرب المشاركون في حلقة العمل عن شكرهم للرابطة وللفريق الطبي الذي أشرف على إعداد البروتوكول الطبي حيث أبدى حمد المحرمي من نادي السيب سعادته لتنظيم الحلقة وأكد على استفادته من الجانبين الطبي والإداري، وقال بدر العادي مدرب فريق الناشئين بنادي قريات نشكر جميع العاملين على إعداد البروتوكول الطبي، حيث يعد تجربة جديدة لنا كمدربين ونجاح تطبيقه يعتمد على التزام الجميع باتباع التعليمات والإرشادات، وأشاد سالم الفارسي أخصائي العلاج بنادي السويق بتنظيم حلقة العمل وأكد على استفادته التامة من المعلومات وأنه تعرف بدقة على آلية وطرق الإجراءات الوقائية وطرق تطبيق البروتوكول قبل مباشرة التدريبات وقبل المباريات.

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