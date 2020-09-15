اتحاد اليد يتلقى خطاب تأييد من الاتحاد الدولي بتأجيل الانتخابات

في الرياضة 15 سبتمبر,2020

فيما طالبت أندية بجمعية عمومية غير عادية

كتب – بدر الزدجالي:

تلقى الاتحاد العماني لكرة اليد أمس خاطبا من الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤيد فيه تأجيل انتخابات الاتحاد الى ما بعد دورة الالعاب الاولمبية الصيفية المقرر ان تقام في صيف 2021 بطوكيو، وذلك ردا على الخطاب الذي وجهه الاتحاد العماني لكرة اليد للاستفسار حول توجه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بتأجيل جميع انتخابات الاتحادات الرياضية إلى العام القادم.

وجاء الرد بعد عدة أيام من إرسال الخطاب الذي حظي بمباركة وتأييد من الاتحاد الدولي لكرة اليد لهذه الخطوة بتأجيل الانتخابات في ظل الاوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بانتشار جائحة كورونا وظروف اعداد المنتخبات بالاتحادات الرياضية للاستحقاقات القادمة والتي لها الاثر في مسيرة الحركة الرياضية وطالب الاتحاد الدولي كذلك بعقد اجتماع للجمعية العمومية للموافقة على تأجيل الانتخابات للفترة القادمة.

وكان الاتحاد العماني لكرة اليد قد واصل تلقي طالبات المترشحين للدورة الانتخابية الجديدة 2020/2024 رغم توقف عدد من الاتحادات عن تلقي طلبات الترشح كإجراء إداري .. واوقفت كذلك اتحادات اخرى عملية الاجراءات الادارية لفتح باب الترشح وذلك بعد طلب وزارة الثقافة والرياضة والشباب بتأجيل الانتخابات حتى نهاية الدورة الاولمبية القادمة. ومن المقرر ان يكون اليوم هو اخر موعد لغلق باب الترشح بالاتحاد العماني لكرة اليد على حسب المدة الزمنية التي تم تحديدها.

وكانت وزارة الثقافة والرياضة والشباب قد استندت في تأجيل الانتخابات الى الخطاب المدعوم من قبل اللجنة الاولمبية الدولية الموجه الى اللجان الاولمبية الوطنية وفق اشتراطات منها التوجه العام ووضع المنتخبات المشاركة في الاولمبياد او الوضع الراهن الذي يمر به العالم بجائحة كورونا.

طلب جمعية عمومية

ومن جهة اخرى تقدم عدد من الاندية المنتسبة للاتحاد العماني لكرة اليد بطلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية منها اندية لم يتم توجيه الدعوة لها لحضور الاجتماع القادم للجمعية العمومية والذي سيكون مخصصا لانتخاب مجلس ادارة جديدة ومنها اندية اخرى تم دعوتها لهذا الاجتماع.

وبلغ عدد الاندية حتى يوم امس 14 ناديا التي طالبت بعقد هذا الاجتماع وهي اندية ( بدية والسويق والخابورة والكامل والوافي والعروبة ومجيس وعبري وصحم ونادي عمان والاتفاق والشباب وصحار وينقل وجعلان ) ومن المتوقع ان تصل خلال الايام القادمة طلبات اخرى من عدد من الاندية.

ورفعت الاندية رسالة بصيغة موحدة موجهة الى رئيس الاتحاد العماني للكرة، وتضمنت تلك الرسالة (عدم توجيه الدعوة لبعض الأندية الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2020م لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد للفترة من 2020-2024م حسب الإعلان الصادر بتاريخ 07/09/2020م.عليه نتقدم إليكم بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد العماني لكرة اليد، وذلك وفقا لنص المادة (37) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد والتي تنص على (تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بدعوة من مجلس الإدارة كلما اقتضى الأمر أو بناء على طلب مكتوب من ثلثي الأعضاء ممن لهم حق الحضور، ويبين فيه سبب الدعوة فإذا امتنع مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب، تولى مقدمو الطلب توجيه الدعوة على نفقة الاتحاد، وذلك بمراعاة الإجراءات والمواعيد ذاتها المنصوص عليها في المادة (22) من هذا النظام. وذلك لإلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد بعدم توجيه الدعوة لبعض الأندية بناء على المادة رقم (38/3) بالنظام الأساسي للاتحاد ويتضمن بند جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ( تعديل أو إلغاء قرارات مجلس الإدارة وفقا للمادة رقم (38/3) والخاص بعدم توجيه الدعوة لبعض الأندية الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2020م لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد للفترة من 2020 – 2024م).