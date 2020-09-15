الاثنين القادم لجنة حكام باتحاد الطائرة تنظم الحلقة النقاشية الرابعة عن بعد

قررت لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة الطائرة عقد الحلقة النقاشية الرابعة عن بعد يوم الأثنين القادم بمحاضرة بعنوان نصائح وإرشادات للحكام ، يلقيها الحكم الدولي حمد بن يعقوب الريامي مقرر لجنة الحكام بالاتحاد العماني للكرة الطائرة وتعد هذه الحلقة النقاشية الرابعة التي تنظمها اللجنة عبر منصة التواصل الاجتماعي ( زوووم) حيث سبق وأن نظمت 3 لقاءات استضافت من خلالها حكام دوليين محليين تناولوا فيها شرح ومراجعة قوانين التحكيم واستعراض بعض الحالات التحكيمية.

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