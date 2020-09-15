الارشيف / الرياضة

جلسة بين أمير عبد العزيز ولاعبي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

حرص أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق الشباب المتواجدين في الفترة الحالية.

يأتي هذا  بعد تصعيد بعض من اللاعبين الشباب لتدريبات الفريق، حيث قام عبدالعزيز بمنحهم  بعض التعليمات.

 وطالبهم بالتركيز في  التدريبات لمنحهم فرصا أكبر في المباريات المقبلة للفريق الأبيض. 

يأتي هذا  في ظل اهتمام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس  كارتيرون بتصعيد الشباب للفريق منذ عودة الدوري.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الجولة 28 من الدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلسة بين أمير عبد العزيز ولاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا