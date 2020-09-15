جلسة بين أمير عبد العزيز ولاعبي الزمالك

حرص أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق الشباب المتواجدين في الفترة الحالية.

يأتي هذا بعد تصعيد بعض من اللاعبين الشباب لتدريبات الفريق، حيث قام عبدالعزيز بمنحهم بعض التعليمات.

وطالبهم بالتركيز في التدريبات لمنحهم فرصا أكبر في المباريات المقبلة للفريق الأبيض.

يأتي هذا في ظل اهتمام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد الشباب للفريق منذ عودة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الجولة 28 من الدوري الممتاز.