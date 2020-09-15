يأتي هذا بعد تصعيد بعض من اللاعبين الشباب لتدريبات الفريق، حيث قام عبدالعزيز بمنحهم بعض التعليمات.
وطالبهم بالتركيز في التدريبات لمنحهم فرصا أكبر في المباريات المقبلة للفريق الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلسة بين أمير عبد العزيز ولاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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