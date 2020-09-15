تأجيل إقامة عزاء عزمي مجاهد بعد إصابة ابنه أمير وأسرته بكورونا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل إقامة عزاء الكابتن عزمي مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة إلى موعد لاحق بناء على طلب نجله أمير عزمي بسبب إصابته وأسرته بفيروس كورونا ومن المقرر أن يتم تحديد موعد إقامة عزاء مجاهد بعد شفاء نجله أمير.

وكان مرتضى منصور قد قرر إقامة عزاء عزمي مجاهد في مقر النادي بدلا من مسجد الحامدية الشاذلية.

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