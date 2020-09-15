شوبير ينعى شقيق الكابتن عادل عبد الرحمن

نعى الكابتن أحمد شوبير شقيق عادل عبد الرحمن لاعب النادي الاهلي السابق بعد صراع طويل مع المرض. وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا ‏"خالص العزاء للصديق العزيز كابتن عادل عبد الرحمن في وفاة المغفور له شقيقه .. البقاء والدوام لله". وتوفى شقيق عادل عبدالرحمن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق اليوم بعد صراع مع المرض . وكتب عادل عبدالرحمن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله شقيقي.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة " .

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